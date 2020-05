Pole seksiisu? Süüdi võib olla vedelikupuudus 

Janu on tegelikult üks viimaseid märke, millega keha vedelikupuudusest teada annab, kirjutab väljaanne She Knows. Uinunud libiido võib samuti olla kõnekas tunnus. Vedelikupuudus võib põhjustada tupekuivust, väsimust, peavalu ja ärrituvust. „Piisav hüdratatsioon on naise seksuaalreageeringuks väga oluline,“ kinnitab seksiõpiku „Partners in Passion“ kaasautor Patricia Johnson. „Osalt soodustab see loodusliku lubrikandi eritumist ning teeb ka orgasmi saavutuse hõlpsamaks.“ Ta lisab, et vedelikupuuduse tõttu kandub suguelunditesse vähem hapnikku.