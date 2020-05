Pere ja lapsed LAPS UPUB ARVUTISSE? Kuidas nutimaailm kontrolli alla saada Andra Nõlvak , täna, 14:13 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Mina pean küll tunnistama, et kõik koos kodus olles suurenes märgatavalt ka laste ekraaniaeg. Ühelt poolt seepärast, et nad olid kogu aeg kodus, teiselt poolt seepärast, et endal ei olnud aega tegeleda, kolmandaks seepärast, et mis tahes ekraan on ikkagi väga hea lapsehoidja,“ sõnab kahe lapse ema Liisa, kes on pidanud koroonakriisi ajal kodukontorisse kolima ja seejuures Hunt Kriimsilma kombel mitut ametit pidama.