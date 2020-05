KASULIK TEADA! Aia janu kustutab õige kastmine 

Milline vesi sobib koduaia kastmiseks?

Kastmiseks passib hästi eelnevalt soojendatud vesi. Liiga külma vee sattumine lehtedele võib esile kutsuda termilise šoki. Ehk näiteks kaevuvesi peaks enne kasutamist päevakese õues või kasvuhoones tünnis seisma. Lausa maiuspalaks on taimedele aga vihmavesi, sest see on pehme ja soe, meeldides neile kohe väga. Pealegi aednikule tasuta käes!