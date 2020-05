Imepeent näputööd tegev Tiina: „Muhu mustrid on täielik ulme!“ 

Tiina (44) muigab, et kuigi on käsitööd elus tasahaaval teinud, poleks ta siiski arvanud end nii peent näputööd ette võtmas. Samas julgustab ta kõiki proovima, sest enda näitel saab ju kinnitada: kui jagub pealehakkamist, viib visadus sihile.

Tema võttis vanaema juhendamisel vardad näppu juba esimeses klassis, kuid sarnaselt paljudega tabas suurem tuhin põhikoolis. «Kõik mu kampsunid, vestid ja sallid nägid siis välja nagu kalavõrk – kudusin puuvarrastega ja lõdvalt,» naeratab ta. Et naise vanemad pidasid lambaid, oli lõng majas alati käepärast.