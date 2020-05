Inimesed EI RAISKAMISELE! Eesti esimese toidujagamiskapi loonud Kerly: kes on raskel ajal üles kasvanud, oskab toitu hinnata Silja Paavle , täna, 09:00 Jaga: M

TRENNI EEST: Iga päev teeb Kerly rattaga tiiru ja varustab toidukappi kauplustes üle jäänud kaubaga. Et ratas ja käru on üsna rasked, on see parasjagu trenni eest. Foto: Aldo Luud

«Kes on raskel ajal üles kasvanud, oskab toitu hinnata,» on Kerly Ilves veendunud. Et toidu raiskamisele tähelepanu tõmmata ja seda vähendada, rajas ta Tartusse Eesti esimese avaliku toidujagamispunkti.