Olav Ehala: „Kõik, mis on minuga juhtunud ja kuhu olen jõudnud, on ime!“ 

Kui ilm lubab, teeb Olav (69) siinsamas Lilleküla eramajade rajoonis iga päev ühe kiire kõnnituuri. «Jalutuskäigu ajal keerutan mõnikord ka muusikalisi mõtteid peas, kuid vaatan ikka, et astumise tempo oleks hea, nii et nahk saaks märjaks,» avaldab helilooja, kuidas ta füüsilise vormi eest hoolt kannab. Pärast tempokat jalutuskäiku ja sooja dušši sulpsab mees tagaaias sillerdavasse basseini. Vesi oli täna üheksa kraadi. «See ei tähenda, et jääksin sinna ligunema. Ja kui ütlengi, et ujusin kaks basseinipikkust, siis tähendab see kümmet meetrit,» muheleb mees. Sügiseti on ta end karastanud ka vaid neljakraadises basseinivees.