Lugejakiri | Ema üllatus, kui ta 10aastane poeg tahtis rääkida seksist 

„Ega ma ei leia kah, et midagi varjama peaks, aga tuleb tunnistada – oma lapsega on seksist ebamugav rääkida. Osad teemad suunasin ka isale. No leppisime aja kokku ja rääkisime koos. Ma ei tahtnud, et ta tunneks, et ei tohi kodus midagi küsida. On veel igasuguseid teemasid ja muresid, mille puhul loodan, et laps pigem pöördub minu poole. Pidin siin oma ebamugavusest üle saama. Eks ma olen ka erinevaid raamatuid lugenud ja isegi käisin koolitusel. Seda küll natuke ka oma erialaga seotult, sest puutun noortega kokku. Ometigi tahaks soovitada kõigile vanematele, et praegused soovitused ja suunas on hoopis teised. Ei tohiks olla häbiasi ka end harida selles vallas. Nii on ka lastega lihtsam,“ tunnistab Mare.