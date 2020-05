Anne nendib, et meie seas on päris palju inimesi, kes on õppinud naeratama ja olema viisakad, kuid kui on käes tõsisemad olukorrad, tuleb naeratava maski tagant välja tühjus, suur sisemine valu, üksindustunne või hoopis midagi hullemat. Kui aga õppida end aktsepteerima ning olla enesega rahul täpselt sellisena, nagu oled, on võimalik elust õnnelikumana läbi sammuma.