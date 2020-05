SUHE KATKI! Psühholoog: selleks, et sõbrasuhtluseni jõuda, peab enne toimuma eemaldumine 

„Küsimusele, kas on mõtet üritada suhet päästa, ei saa vastata keegi teine peale inimese enda,“ sõnab psühholoog, pereterapeut ja koolitaja Kärt Kase.

Kui mängus on aga lapsed, kas tõesti on lahkuminek parem kui kahe vanemaga koos elamine? „Psühholoogid ütlevad, et kui pärast lahkuminekut on ekspaari suhted paremad kui koos olles, siis on see lastele parem ja tõenäoliselt ka vanematele endile. Ehk kõige olulisem ongi see, et tehakse ratsionaalne otsus ja vastavalt sellele valitakse käitumisstrateegia. Kui ma usun, et mu elu on pärast lahkuminekut parem, siis mul ei ole mõistlik esimese igatsuse peale tagasi koju kolida või hakata eksile tema uut silmarõõmu ette heitma,“ selgitab ta.

Kui otsus on tehtud, soovitab ta suhe lõpetada ka emotsionaalselt, mitte ainult füüsiliselt eraldudes. „Äärmiselt tervitatav oleks, kui räägitakse omavahel sellest, mida ma meie suhtes hindan, mida head mäletan, mida jään igatsema. Võiks tunnistada, et mõlemal on kahju, et kooselu lõpeb, sest tavaliselt see nii ju on,“ sõnab ta.

Üks asi on muidugi ühine otsus lahku minna. Mis saab aga siis, kui soov on ühepoolne? „Kui üks pool soovib lahku minna ja teine mitte, siis on vaja teisele anda aega selle eesseisva muudatusega kohaneda ning tunda oma erinevaid, ka negatiivseid tundeid. See möödub, misjärel saavad suhted taas normaliseeruda,“ selgitab Kase.