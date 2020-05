TOITUMISNÕUSTAJA SOOVITAB: dieet, mille abil kaotad 23 päevaga 5 kilogrammi – ja seda tervisele ohutult 

Kuidas liigsed kilod kogunema hakkavad ning millisel viisil need tervist mõjutavad?

Tervise Arengu Instituudi 2018. aasta tervisekäitumise uuringu kohaselt on Eestis ülekaalulisi inimesi 31,6% ja rasvunuid 19,1%. Ühel hetkel avastatakse, et enam ei mahu lemmikriided selga ning kui siis lõpuks kaalule astutakse, on üllatus tavaliselt suur. Tihti seostatakse kaalutõusu kevadväsimusega, põhjendades, et pole energiat olla nii aktiivne kui varem. Tegelikult on siis juba tegemist tagajärjega, mille põhjustavad vale toiduvalik ja vähene füüsiline aktiivsus. Ülekaaluga kaasneb eelkõige oht haigestuda südame- ja veresoonkonna haigustesse. Samuti mõjutab ülekaal haigestumist liigese- ja seljahaigustesse. Erinevad põletikulised protsessid kehas süvenevad.

Kuidas hinnata oma kehakaalu, et veenduda selle tervislikkuses?

Kehamassiindeks ehk KMI väljendab kehakaalu ja pikkuse omavahelist suhet ning annab ülevaate kehakaalu tervislikkusest. KMI loetakse hinnanguliselt normaalseks, kui see jääb vahemikku 19–25 ühikut. Alla 19 loetakse alakaaluks, vahemikku 25–29,9 ülekaaluks ning üle 30 rasvumiseks. Selleks, et vanuse ja soo eripärasid arvestades täpsemalt kehamassiindeksit arvutada, on Tervise Arengu Instituut loonud spetsiaalsed kalkulaatorid: tap.nutridata.ee/kalkulaatorid. Kõige lihtsam viis KMI arvutamiseks on jagada kehakaal kilogrammides pikkuse ruuduga meetrites. Näiteks 170 cm pika ja 65 kg kaaluva inimese kehamassiindeks on 65 : (1,7 × 1,7) = 22,5 (kg/m2).

Kuidas toimida kehakaalu langetamise soovi korral?

Kehakaalu langetamise korral sõltub lahendus olukorra tõsidusest. Kui räägime paarist kilost, mida õnnestub hõlpsalt kaotada toitumis- ja liikumisharjumuste korrigeerimisega, siis saab tihti lihtsate nippide abil toitumist planeerides ise hakkama.

Kui on tarvis kaalu langetada suuremal määral, näiteks kui inimesel on juba ülekaal, siis tasub kindlasti abi paluda spetsialistilt. Üheks võimaluseks on Dr Simeonsi dieet, mis on loodud just ülekaaluliste inimeste abistamiseks ning aitab kaotada 40 päevaga 8–15 kilogrammi ilma tervist ohustamata. Kaalulangus on vaid varurasva arvelt ja füüsiline koormus pole tulemuste saavutamiseks nõutav.