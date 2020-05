Lugejakiri | Murdunud hammas ja eriolukorras saadud kummaline hambaravi 

„Öeldi küll, et murede korral tulge tagasi, aga see ajutine plomm jäi kõrgem ja oligi suus nagu võõrkeha. Ka arstile pääsemiseks tuli registratuuris ikka tõestada, et tõesti abi vajad. No kes tahaks viiruspuhangu ajal niisama haiglasse arstile ronida- on ikka mõtlemine! Aga ära ta kadus mul suhu ja kõhtu. Sealt edasi valutasin mitu nädalat. Sõind ravimeid ja vaatasin, et iga katab juba terve auku. Ja siis üks päev tundsin end jälle normaalsemalt. Ige oli küll paistes ja süüa selle poolega ei saanud, aga kannatas mõne päeva juba ka ilma valuvaigistita olla,“ tundis Ly, et jaksab hambaravi avamiseni oodata.