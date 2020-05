KATE MIDDLETONI EESKUJUL! Suured kulmud on taas moes 

Foto: Vida Press

Suurte kulmude trendi esifiguuriks võib pidada Kate Middletoni, kes rokib jumestaja Warren Dowdalli ütluse kohaselt niinimetatud „üles seatud kulmudega“. Dowdall selgitab Glamour Magazine'ile, et need aitavad nägu raamida, selle sümmeetrilisust esile tuua ja silmi rõhutada. Põhimõtteliselt võime sellega varjata oma magamata ööd lemmikseriaali vaadates. „Konks peitub strukuuri lisamises ja kerges 3D-struktuuris, kuid samas tuleb meeles pidada, et kulme ei tohi liiga rõhutatuks teha,“ sõnab ta. Dowdalli sõnul on Kate uue trendiga väga hästi hakkama saanud.