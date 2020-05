RELATIONSHIT | Mis siis, kui oled ikkagi selle „õige“ inimese käest lasknud? 

„Saime teilt, me kallid kuulajad, paar kirja, mis mõlemad vihjasid küllaltki samale teemale - mida arvame meie sellisest mõttest nagu "õige inimene, vale aeg". Mõttest, et meid jääb kummitama inimene, kellega meil kunagi oli kas vähemal või suuremal määral kokkupuude ja kes saatuse tahtel meie elus enam ei osale, ent siiski paneb südame kiiremini põksuma, kui nende nimi peast läbi kumiseb või kui juhtume neid üle pika aja kuskil kohtama. Kuigi oleme juba ammu oma eluga edasi liikunud ja kõik on justkui hästi, tabab meid taas ootamatult hetk, kus meid painab see kurikaval "mis siis, kui...". Mis siis, kui me oleks andnud meie suhtele võimaluse? Mis siis, kui ma oleks käitunud teisiti? Mis siis, kui ta ikkagi oli minu jaoks "see õige" ja ma lasin ta käest?" kirjutavad nad ise.