Suhted Eriolukorra mõju: ühed seksivad rohkem, teised hakkavad lahutama! Siret Mägi , täna, 16:42

Foto: Panthermedia/Scanpix

Pandeemia tõttu koduseks jäänud inimeste paarisuhted on mõnel juhul kriisi jõudnud, aga teistel hoopis uue hingamise saanud. Sama käib ka seksielu kohta: osa paare seksib endisest rohkem, kuid hulk inimesi tunnistab, et karantiin on nende intiimelule laastavalt mõjunud.