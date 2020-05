Vaikimine mürgitab suhet 

Kui oled suuteline teistega oma probleemidest rääkima, kuid mitte partneriga, näitab see, et sa ei austa teda. Samuti on vaikimine karistusvormina üsna tulutu – su teinepool ei pruugi arugi saada, mis pahateoga ta on hakkama saanud. Võimalik, et vajad konflikti puhul maharahunemiseks aega, kuid ära alusta uut vaikimistsüklit, vaid mõtle järele, mida sa tegelikult öelda tahaksid. Leppige kokku päev ja kellaaeg, millal oma probleemist räägite, ning andke lubadus rahulikult kuulata, sellal kui teine räägib. Kui oled partneri suhtes ebaõiglane olnud, tasub alati andeks paluda.