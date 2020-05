Suur osa koeraomanikke eelistab elukaaslasele looma 

Kahest tuhandest koeraomanikust kümnendik tunnistas, et jagab oma karvasele lemmikule rohkem hellust kui partnerile. 42% ütles, et neljajalgne sõber on mõnikord vahele tikkunud, kui elukaaslane on kallistust algatada püüdnud. Pole siis ime, et Briti kodudes tekib koerte pärast konflikte kolm korda nädalas, vahendab The Independent.