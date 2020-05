Üha enam valitakse partner ainult lapse tegemiseks 

Psühho- ja seksuaalterapeut Oihonna Vilhu nentis lehele, et järjest rohkem inimesi valib elukaaslase üksnes selle põhjal, kuidas ta paistab sobivat lapsevanemaks. Seda on Vilhu märganud oma klientidega vesteldes ja sama kinnitavad tema kolleegid. Selline olukord võib välja kujuneda ka ajapikku. Kui mõlemad partnerid on ühel nõul ja reeglites on kokku lepitud, võib säärane elukorraldus sujuda, märgib Vilhu. Probleemid tekivad siis, kui üks osapool on armusuhtest tüdinud ega taha enam seksida, teine aga eeldab, et elu jätkub vanas vaimus.