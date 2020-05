Lugejakiri | Nuta või naera: arst keelas mul muruniitmise ära 

„Ütlesin talle, et mis nalja ta minuga teeb. Mul ei valuta ju selg ega kaeble ka jalakrampide üle, aga tema keelab mul ühe lemmiktegevuse. Ma panen klapid pähe, kuulan muusikat, võtan päikest ja roolin – mõnus! Aga arst selgitas, et hoopis mu allergia ja hingamine võib niitmisega seotud olla. Ma ei saanudki täpsemalt aru, et mis see seos seal on, sest senini tundub veidrana, et arst ei luba muru enam niita. Tööl naeraks mehed mu välja. Endal tundub kah, et nagu oleks mingi beibe, kel küüned mingit tööd tehes ära murduks. Pole varem taolisest keelust kuulnud kah. Aga ega see köhimine ja kinnine nina kah mõnus ei ole. Kedagi palkama kah ei hakka. Kuni poiss endal piisavalt suureks kasvab, siis tuleb ikka endal niita. Loodan, et hullemaks ei lähe. Lasen seda beebidele mõeldud soolavett ninna ja niidan edasi,“ kavatseb Kevin veidras olukorras töö siiski ära teha.