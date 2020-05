Horoskoop 27. mai kuni 2. juuni 

SÕNN

Väike muutus tulevikuplaanides tuleks kasuks. Suhetes kaaslastega on ebastabiilsust, kuid ei midagi lahendamatut. Üks infokild paneb muretsema, kuid kõik laheneb peagi.

Pane tähele! Rahaliselt võivad olla aktiivsed ajad, puudutagu see investeeringuid või partnerlust. Järgnevate aastate üheks tähtsaks teemaks on minevikuga seonduvate asjaolude avastamine.