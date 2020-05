NAGU AMEERIKAS! Autokino on filmisõbrale kiire aseaine 

Kinonälg on viimase paari kuuga ikka väga suureks paisunud. Kõige rängemad kannatajad lubavad meeleheitele viiduna, et võtavad suure ekraani ette naastes lausa magamiskoti kaasa – siis ei pea niipea lahkuma. Eks hiljem ole näha, kas järjekorrad meenutavad kaubanduskeskuste allahindlusi. Kindel on, et üksjagu filmisõpru leiab veel enne tee autokinno.