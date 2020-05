Eduard Tomani teine noorus: „Mul on nüüd päris oma tütar – see on lausa üle mõistuse.“ 

«Tead, pole mingit sellist erilist tunnet,» vastab praegu Tallinna Vene kultuurikeskuse direktorina töötav Eduard küsimusele, mis tunde annab mehele teadmine, et on 60aastaseks saanud. «Ma pole kunagi mõelnud sellistele asjadele, et ah, ükskord tuleb selline aeg. Seda enam, et mul pole kuidagi võimalik vanaks saada. 2016. aasta augustis sündis minu elu esimene oma laps. Nii hilja! Ja tema annab mu elamisele hoopis teise tunde.»