LAPSE KÕNE HILINEB? Abi saanud ema rõõmustab: „Minu kõnetu poeg hakkas rääkima tunniga!“ 

„Ma olen palju hiljem saanud teada, et Tristani kõnetus pidanuks häirekelli helistama juba märksa varem – aga me olime Moskvas ja kogu aeg rahustati, et pole midagi, küll hakkab,“ meenutab Manona, et küll põhjendati seda keelesegadusega, ülestimuleerimisega, sest vanemad räägivad liiga palju, ja nii edasi. „Hiljem olen kuulnud, et teiste sama diagnoosiga laste vanematele on öeldud, et liiga vähe tegelete ja räägite,“ sõnab ta.