Kultuur LUGEMISSOOVITUS | Lugu, mis paneb meid mõistma, kui hindamatud on kõige lihtsamad asjad elus Andra Nõlvak , täna, 16:16

Foto: Andra Nõlvak

Kui iseenesestmõistetav on meie jaoks see, et saame oma last kallistada ja kaaslast suudelda? Kui palju me üldse sellele mõtleme, et see on tõeline kingitus? Ilmselt on vastus „mitte kunagi“. Vähemalt mina polnud kunagi varem sellele mõelnud. Ent mis saaks siis, kui me ei saaks nõnda teha?