RELATIONSHIT | Sõltuvussuhe – tunne, justkui ilma oma partnerita ei tuleks me toime 

"Paljud meist on vähemal või suuremal määral kokku puutunud sõltuvussuhetega, kus on tunne, justkui ilma oma partnerita ei tuleks me toime. Tänases, täiesti uutmoodi formaadiga saates räägimegi sõltuvussuhete tunnusmärkidest ja selliste dünaamikate tekkimise põhjustest. Ja kui otsustate meiega Patreonis liituda, siis saate kuulda ka nõuandeid, kuidas edasi toimida, kui sõltuvussuhe on kindlaks tehtud. Ja kes meiega veel lähedasemat kontakti soovib, saab meid vaadata ka videos," kirjutavad nad ise.