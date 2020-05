Lugejakiri | Soe ilm ja koroonaviirus – miks poes žilette pole?! 

„Sukad sain, aga žilette polnud ei kusagil! Jalutades ei hakka ka kõiki poode läbi kappama. Käisin võimalikud riiulid läbi ja ei midagi. Küsisin teenindajalt, kes nõutult vangutas pead, et äkki täna on rohkem ostjaid olnud. Eilsest ta justkui mäletas, et veel oli. Ju siis jõudsid teised karvaste säärtega naised minust ette. Nii ma nukralt sukkadega koju läksin, aga jalad jäävad ikka karvaseks,“ imestab Mia, et poes midagi nii tavapärast saada polnud.