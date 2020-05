Lugejakiri | Veidruste tipp: inimesed käivad haukumisvastase rihmaga burgerit söömas 

„Milleks seda vaja on? Minu arust nad seda ei filminud. Ju tegid siis niisama lõbuks või midagi. Kes on üldse nii loll, et endale taolise rihma kaela paneb ja laseb endale särtsu anda?! Ma ei paneks seda isegi koerale külge. Ja minna end avalikku kohta häbistama. Me ei teagi ju tegelikult, mis jälje see meie organismile jätta võib. Tervis ja avalik häbistamine – kas see on tõesti naljakas siis,“ ei mõista ta noorte käitumist.