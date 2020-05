Mida räägivad unenäod? Kallima petmine võib tähendada mitut erinevat asja 

3. Midagi jääb tegelikust suhtest puudu

Teine levinud unenägudes petmise põhjus on Loewenbergi sõnul see, et praeguses partnerluses puuduvad põnevus ja kirg. „Petmise unenäod on harva seksist, aga peegeldavad tihti ausalt tegelikku suhet,“ sõnab ta.

Kas tunned, et esialgne säde, mis teid kaht kokku viis, on võtnud aastatepikkuse puhkuse? Loewenbergi sõnul ei tasu imestada, kui unenägudes kujutletav partner on esimene armastus. See on loogiline, sest lõppude lõpuks, on ta inimene, kellega neid tundeid esimest korda kogesid.

4. Sa ei tunne, et oled enda suhtes aus

Barretti sõnul võib unes oma partneri petmine tähendada, et sa reedad asju, millele muidu peaksid lojaalne olema. Nagu näiteks perekonna päritolu või esivanemate etniline kuuluvus, töö, millele pole täielikult pühendunud ja nii edasi. Või isegi pikaajalised karjäärisoovid, millest igapäevane töö sind eemale tõmbab.

5. Sa oled oma põhimõtted ohtu seadnud

See sarnaneb sellega, et sa pole endaga aus olnud, ent veidi abstraktsemal moel. Võib olla ei saa sa välja tuua kindlat eluvaldkonda, kus tunned ennast võltsina ja koged „kuidas ma siia sattusin“ tunnet. Unes petmise nägemine võiks panna mõistma, et oled mingil viisil ohtu seadnud oma eetika ega ole sellega rahul – isegi, kui oled end selles veenda üritanud. „Päevasel ajal surume alla ja ignoreerime tundeid, mida me ei pea kas loogiliseks või tähtsaks,“ sõnab Barret, lisades, et meie unenäod ei erista selliseid asju. Nii õpid enda kohta, pöörates oma unenägudele tähelepanu.