Ilu ja mood KASULIK TEADA! Kui oma küüs on ära tulnud, saab panna proteesi Liis Ilves , täna, 12:22 Jaga: M

GALERII

Käisin jooksmas, tantsisin öö läbi Rootsi kruiisil, hobune astus jalale – need on vaid mõned põhjused, mille tagajärjel on kaotatud varbaküüs.