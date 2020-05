Müstika Avesta praktilised õpetused igaks päevaks Kai Tamm , täna, 06:00 Jaga: M

Neljapäev, 28. mai 202010. Päikese päev 7. Kuu päeva algus 9.30PÄEVA OLEMUS:Päikese päev on pühendatud taevastele vetele, mere ja saladuste valitsejale. Maga hommikul võimalikult kaua, aga kui pead vara tõusma, siis tee lõunauinak või mine õhtul varem magama. Ära rahmelda ega kurna end füüsilise tööga, sest see on pigem meditatsiooni ja loodusjõudude tunnetamise päev. Hea oleks teha väljasõit rohelisse, nautida linnulaulu ja vetevulinat. See aitab koguda sisemist jõudu, parandada hingehaavu ning vabaneda hirmudest ja ebakindlusest. Päris avaral väljal, niidul või aasal viibimine pole hea, pigem puudesalu kivide vms. läheduses, mis tekitaks turvatunnet.Kell 9.30 algav kuutsükli 7.päev on seotud sõnamaagiaga. Kui tõtt ei kannata rääkida, siis ole parem vait, sest ka kaastundest lähtuv ilus vale teeb sulle halba. Pööra tähelepanu igale oma sõnale ja teadvusta endale, miks ja mida räägid.