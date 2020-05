Lugejakiri | Kas viirus rikub puhkuse?! 

„Nüüd oleme arutanud, et mida Eestis teha annaks, aga Pärnu rand ei kutsu. Ja Saaremaal on samuti korduvalt käidud. Meie ühised talvereisid on enamasti alati Saaremaal. Suvel tahaks välismaal end tuulutada ja elu nautida. Lihtsalt olla ja võtta viimast. Natuke ka selline põgenemine, sest Eestis kipud tuttavatega ikka kõikjal kokku kusagil põrkuma. Ei saa päris nii vabalt olla,“ selgitab Egle, miks ta välismaale kibeleb.

„Mu kahele sõbrannale pakuti, et nad võivad muuta aega, millal puhata tahavad. Mõtlesin ka enda firmast uurida, kas oleks võimalik, aga meid on vähe ja erilist ruumi mängida ei ole. Jäi siis meil kõigil kehtima esialgne puhkus. Eks me lootsime, et juunist ikka pääseb reisile juba. Meil küll puhkus alles juulis, aga eks ikka tahad ju kuulda, et sihtkohas olukord on. Väike mõte oli, et esimesed huvilised käivad ära ja saame tagasisidet lennujaamades liikumise ja reeglite kohta,“ tunnistab Egle, et lootust ei ole nad veel kaotanud, aga natuke on ikka koroonaviiruse tõttu hirm kah.