„RELATIONSHIT“ | Sass Henno ja Helen Variku suhtesaade: kuidas on võimalik, et üks inimene teeb meid maailma kõige õnnelikumaks ja hetk hiljem käib nii närvidele? 

Mõned küsimused millele nad vastust üritavad leida: kuidas on võimalik, et üks inimene teeb meid ühel hetkel maailma kõige õnnelikumaks ja teisel hetkel käib nii närvidele, et tahaks silmad peast välja kratsida? Miks me üldse satume sellisesse suhtesse ja kas seda on võimalik kuidagi parandada?