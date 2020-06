MÜSTIKA | Milline auravärv on kõige ihaldusväärsem ja kuidas seda saavutada? 

Muutused: Moonika Jantson on aurapilte teinud juba pea kümme aastat ja selle ajaga on eestlase keskmine aurapilt muutunud. «Kui ma aurapiltidega alustasin, domineerisid oranžid ja kollased, puhast rohelist kohtas väga harva,» ütleb ta. «Aga juba mõni aasta tagasi panin tähele, et inimeste aurasse hakkas hästi palju rohelist tulema ja nüüd on roheline üpris tavaliseks saanud.» Foto: Robin Roots