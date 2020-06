MÜSTIKA | Metsamoor Irje Karjus: "Koroonaviiruse taim on koirohi." 

Taim, kes toitub valgusest, jagab seda ka meiega. «Nad tõstavad hästi tugevalt meie sensitiivsust. Tundlikkus on taimede kaudu harjutatav, ükskõik mis meeltega sa neid tunnetad – nuusutad, sööd, vaatad või puudutad.»

Kui osata näha ja tõlgendada, võivad loodus ning taimed meile paljugi rääkida. Irje on aastate jooksul selle mõistmisoskuse omandanud. Iga taim on sümbol ja selle järgi, milline neist end parasjagu eriti hästi ning tugevalt tunneb, võib järeldada üht-teist ühiskonna heaolu ja tervise kohta.

«Möödunud aastal oli hästi palju naistepuna. Mina pole selliseid naistepunavälju enne näinud, ja palju oli just seda eriti tugevat ning jõulist lihtnaistepuna,» räägib Metsamoor. Seega – loodusliku antidepressandina on naistepuna seotud närvilisuse, stressi ja depressiooniga.