Uus algus: personalijuhist romantiliseks keraamikuks 

Mõisaprouaga teed joomas

Hedwigil oleks kindlasti oma töid kergem müüa Tallinna vanalinnas turistidele, kuid tema on veendunud Saku patrioot.

Hedwigi ateljee asub Saku mõisas, ta elab seal lähedal ja on mõne kunde palve peale hommikul kohale lipanud, kui tollel on küllaminek ees, aga kingid jäänud ostmata. „Saku mõisas on suurepärane interjöör, et meisterdada ja juhendada ka keraamikakursuseid,“ kiidab ta.

Hedwigil on oma ateljeega väga eriline side – saatuse tahtel on see sattunud kunagise mõisaproua poolele esimesel korrusel. „Mul vedas, et just need ruumid olid vabad! Vanasti joodi siin teed ja tehti käsitööd," jutustab naine.

Pole siis ime, et kummitusejuttudest üle ega ümber ei pääse. „Aga minul on nendega väga rahumeelne suhe. Neile ju meeldib see, mida ma teen,“ ütleb Hedwig. „Vaid vahel mõnel hilisõhtusel tunnil üksi mõisas toimetades tunnen, et on veidi ebamugav.“

Viimati paiknes siin aga raamatukogu, kus remonti oli tehtud Nõukogude ajal. „Aastatega oli põrandale paigaldatud viis linoleumikihti,“ meenutab Hedwig. „Selle ülesvõtmine oli töömahukas. Korjasime linoleumikihtidest purkide kaupa naelu välja, kuni saime kätte selle imeilusa laia liistuga parketi.“

Saku mõisa värkstuba avati 2012. aastal. Mõisaajast pärit originaalparkett nagiseb siin mõnusalt jala all.