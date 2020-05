Rahvaluuleteadlane Mall Hiiemäe: laste aitamine on elu loomulik rada 

Mall ja Hindrik Hiiemäe on üles kasvatanud kolm last: Lauri (48), Reeda (45) ja Mari (42). Lapselapsi on kaheksa, neist vanim 20 ja noorim mõni kuu üle aasta.

„Lauril on Konrad, Mildred ja Rosalind, Reedal Aho ja Sepo, Maril Mati, Marko ja Tuuli,“ loetleb Mall.

„Esimene poeg Mati sündis Marile, kui ta oli tudeng. Sellest saab suvel 21 aastat, kui lõpuaktuse ajal lapsevankriga ülikooli peahoone ees ootasin,“ meenutab vanaema. Mall aitas täiskohaga tööl olles ka tütart, kes pisipoja kõrvalt ülikooli lõpetas. Küsimuse peale, kas tookord oli ka raske, kinnitab Mall, et ei olnud. „Kui mõelda sellistele aegadele, kui ema juba neljakuuse lapse kõrvalt tööle pidi minema, siis polnud see mingi raskus,“ nendib ta. Soojalt naeratades ütleb ta, et nooremal tütrel Maril on nüüd ka pisitütar Tuuli, kes mullu oktoobris sai aastaseks. „Mari tahtis endale valgelokilist tüdrukut ja saigi,“ on ema rahul.

„Lapsi ja lapselapsi aitame kui vähegi võimalik alati, aga seda pole olnud minu arvates kuigi palju. Ise olen küllaltki suurest perest ja meie vanemad aitasid jõudumööda meid kõiki. See on elu loomulik rada, et meie nüüd oma lapsi aitame. Alutagusel, minu lapsepõlvekodus, oli meie lastel võimalik omatahtsi metsas mütata,“ meenutab Mall.

Hiljem osteti suvekodu Tartu lähistele. Seal said oma lapsed nii tööd teha kui ka lustida, lapselastele on jäänud rohkem lustipool. Aga vanaema kinnitusel teeb suurt rõõmu, kui lapsed praegu nii-öelda üllatamise korras kohale tulevad ja koos oma suuremate lastega näiteks küttepuutalgutes kaasa löövad.

„Siin Kadaka talus on lapselastega ikka nalja saanud ka. Mäletan, kui Marko väike oli ja temaga maja lähedal metsas peitust mängisime. Poisile tundus sõnajalavälu, kuhu ta end peitis, tõeline mets, aga ta ei tulnud selle peale, et mina sellest üle näen. Teesklesin ikka otsimist, kuni laps ei pidanud vastu ja hüüdis, et vanaema, siin olen,“ meenutab Mall.

Sama põnniga on tal teinegi helge mälestus. „Istusime kahekesi põllul kivihunnikul ja päike hakkas juba loojuma. Oli väga ilus õhtu ja lapsele väga meeldis seal olla. Ütles mulle, et vanaema, ärme veel koju lähme, aga ise puges mulle järjest enam külje alla, sest jahedaks läks. Vaat siis tundsin, et olen saanud lapsele tõelist lähedust ja ilusa hetke anda. Mine tea, kas nendele suurtele mehemürakatele need lood meelde tulevad, aga tahaks küll, et see nii oleks,“ mõtiskleb vanaema. Ta ütleb, et kõige suurem rõõm ongi kogeda, et oled lastelastel meeles ja et nad on kõik tublid.