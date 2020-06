MÜSTIKA | Maagiliste fotode autor Terje Talts: "Vahel jääb pildile väga imelikke asju." 

Fotograaf Terje räägib, et teinekord tekib tal pildistamisel tunne, et abiks on mingid salapärased taustajõud. Alatasa juhtub midagi kummalist: äkitselt hakkab pilvitusinisest taevast nagu kotist lund langema või ilmutab end looduses mõni maagiline koht, milleks ümbritsev metsaalune viidet ei anna. Metsavana ja Ilmataat näivad kindlalt Terje tiimis olevat.

Lootsime loodusvaimude nähtamatule toele ka Müstika esiküljestaari, šamaan Anut pildistades. Kogu nädala oli ilm olnud tusane, vesine ja tuuline … Kuid pildistamishommikul sõudsid taevas vaid üksikud pilvetutsud ning päike värvis õhu kevadiselt kuldseks. Nimetatagu seda vedamiseks või maagiaks, kuid saime – tõsi küll, külmaga võideldes – varakevadise raagus metsa alt pildid, mis sobivad imeliselt illustreerima ka suvist ajakirjanumbrit.

«Me lepime Ilmataadiga üldiselt enne pildistamist kokku, et ilm ei oleks väga halb. Tavaliselt need kokkulepped peavad,» naerab Terje abikaasa Jan – «Terje assistent», nagu ta ise ennast nimetab.

Kui tavaliselt käivad suurematel fotovõtetel kaasas stilistid, kes jälgivad, et modelli juuksed oleks seitlis ja kaelaehte ripats tsentris, siis Terje sessioonidel tegeleb seesuguse tööga Jan. Tema silm ebatäiuse peale on terav nagu kotkal. Anu turritav juuksesalk ja kentsakalt hoidev kõrvarõngas saab kohe perfektselt paika sätitud. Samal ajal jookseb mehel jutt nagu fontäänist ja naha vahele pugevast niiskusest hoolimata on kõigil lahe ning lõbus olla. Elevus saavutab haripunkti, kui Jan paneb põlema suitsuküünla ja katab Tädu metsa aluse «uduga», millele puuhiiglaste vahelt viiliti langevad päikesekiired lisavad müstilist helendust. Jah, pole kahtlustki – me saame megalahedad pildid!