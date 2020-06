MÜSTIKA | Nimel on maagiline vägi. Arvuta enda nimenumber ja vaata, kes oled sina! 

«Ladinakeelne mõttetera ütleb «Nome est omen» – nimi on oomen. Ja nõnda ongi,» sõnab Kai. «Nimi on tugevalt seotud sõnamaagiaga, see on nagu omamoodi loits või mantra, mis pideval väljaütlemisel avaldab kandjale iseomast mõju.»

Võib juhtuda, et nimi mingil põhjusel ei sobi inimese isiksusega ja siis ei pruugi ta end oma nahas hästi tunda. Mõnel võtab aastakümneid, enne kui ta vanemate pandud nimega harjub, ja teinekord ei saagi inimene rahu enne, kui on nime ära vahetanud. Seega – nimepanek on vastutusrikas ülesanne. Õnneks pidavat imik reageerima, kui sobiv nimi on leitud. «Kui laps on sündinud, tuleb lihtsalt vaadata, mis nägu ta on. Ja kui öelda talle nimi, mis talle meeldib, annab ta sellest kindlasti kuidagiviisi märku.»