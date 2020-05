Tähetark Triin Tobber: "Suve edenedes pinged astroloogilisel kaardil aina lõdvenevad." 

MAI

22. mai noorkuu Kaksikute märgis võiks avada tee veidi aktiivsemale suhtlemisele ja läbikäimisele. Seekord näitab aga isegi taevakaart, et parem on olla ettevaatlik ja oma tegevus läbi mõelda. Noorkuu on harmoonilises seoses Saturniga, pingelises kontaktis Marsiga. Mõtlematu ja impulsiivne tegutsemine toob probleeme, kaalutletud ja kaugemale tulevikku suunatud tegevus aga häid tulemusi.

Maikuu teine pool ei ole sobiv aeg stiilimuutusteks. Ilu, armastuse ja rahaga seostuv Veenus liigub sel ajal Maalt vaadatuna justkui vales suunas ehk retrograadselt. Otsused, mida sellisel perioodil nimetatud valdkonnas teed, võivad hiljem tunduda uskumatult tobedad. Näiteks ostad midagi, mis tundub väga väärtuslik, aga hiljem osutub kasutuks või ei meeldi sulle enam. Sama ettevaatlik tuleks olla ka siis, kui tekib kange tahtmine juuksevärvi vahetada, oma garderoobi uuendada või muul moel oma välimust muuta. Hiljem ei suuda mõista, mis sulle küll sisse läks, et nii otsustasid.

Küll aga on see suurepärane aeg, et kapinurgast välja otsida midagi ammu unustatud vana, nii et taaskasutus pakub praegu paremat tulemust. Niisamuti tasuks üle vaadata kõik rahaasjad ja vajadusel midagi ümber korraldada, et kärpida mõttetuid kulutusi. Ka suhetes oleks hea korraks peatuda ja olukorda hinnata või siis ajas veidi tagasi minna – elu pakub selleks mitmeid võimalusi, viies inimesi taas kokku vanade tuttavate ja kallimatega. Veenus liigub retrograadselt kuni jaanipäevani, seega käib kõik see ka juuni kohta.



JUUNI

Püsi kodus, sest isegi kui piirid on lahti, ei soosi tähed reisimist

Esimesed teated koroonaepideemiast jõudsid laiema avalikkuseni jaanuaris. Juba ammu oli teada, et just sel ajal on astroloogilises mõttes väga eriline olukord, kus kokku saavad Saturn ja Pluuto. Nende ühendus on ka varem ajaloos kaasa toonud nii sõjalisi konflikte kui ka majanduslangust. Oli ette aimata, et küllap see ka nüüd mingit suurt ja põhjapanevat muutust kuulutab, aga et see muutus tuleb just koroona kaudu, seda oleks olnud küll väga raske välja pakkuda. Isegi kui keegi oleks praegust olukorda ja selle mastaapsust osanud kirjeldada, oleks see veel pool aastat tagasi kõlanud täiesti absurdsena.

Saturni ja Pluuto ühenduse muutis veelgi tähelepanuväärsemaks samal ajal aset leidnud kuuvarjutus. Nii päikese- kui ka kuuvarjutused on juba iidsetest aegadest olnud inimestele märguandeks, et midagi erilist on toimumas – see tähendas kas valitseja vahetumist või erilisi ilmaolusid. Pärast jaanuari leiab järgmine kuuvarjutus aset 5. juunil. Kuna sageli tähistab just kuuvarjutus kui ülivõimas täiskuu millegi kulminatsiooni või lõppu, tahaks väga loota, et seekord annab see märku epideemia raugemisest.

Seda enam, et samal päeval liiguvad ka karmalise tähendusega kuusõlmed uutesse märkidesse, mis viitab samuti olulisele nihkele. Pooleteiseks aastaks liigub tähelepanu kõigelt välismaiselt ja kaugelt lähiümbrusesse – palju olulisemad on kontaktid naabrite, sugulaste ja kogukonnaga. Kaksikud peaksid sel pikal perioodil end hästi tundma, sest nende loomupärane oskus erinevate inimestega tutvust sobitada tuleb jälle au sisse. Raskem on võib-olla Amburitel, kes oma reisikihku taltsutama peavad.

Elu näitab, et varjutuste lähipäevad on nii ettearvamatud, et parem oleks nende lähistele mitte planeerida väga olulisi ettevõtmisi, sest iial ei tea, kuidas need täpselt välja kukuvad. Sama käib seega juuni lõpu päikesevarjutuse kohta, mis leiab aset 21. juunil. Päikesevarjutus annab Vähi noorkuule veelgi väge juurde ja tõukab pere ning kodu senisest isegi rohkem huviorbiiti, eriti muidugi Vähi päikesemärgi jaoks. Mõne inimese jaoks tähendab see suvilaelu ja aiapidamist, teisele perepuhkust või hoopis sõpradega suhtlemist. Huvi oma juurte vastu on suurem ja lähedased inimsuhted eriti hinnas. Ka siin on pingeline kontakt Marsiga, manitsedes mitte liiga uljalt ega mõtlematult tegutsema. Soovmõtlemist on palju, aga kõik ei ole veel päriselt selge. Udu sees aga pole mõtet teadmata suunas edasi tormata.

Isegi kui mõned piirid on selleks ajaks lahti, ei soodusta 18. juunil retrograadseks muutunud Merkuur ometi reisimist. Viimati oli niisugune periood veebruari lõpus ja märtsi alguses, mis paljude jaoks tõi ootamatuid muudatusi nende reisiplaanidesse. Seega kuni 12. juulini oleks väga hea tegeleda pooleli olevate asjade lõpetamise või vana ümbertegemisega, mitte alustada midagi uut ega erilist, sest hiljem võib üks osapool kergesti ümber mõelda ja oma otsusest taganeda.