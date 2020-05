Kaitseväelasest neiu: vaidlen sellele vastu, et ajateenistus teeb mehelikuks! Minus ärkas hoopis naiselik pool 

Tõsi, viimasel hetkel enne ajateenistusse minekut otsustas Maria Tõkke ümber ja astus Balti filmi- ja meediakooli.„ Koolis tegin kõik filmiprojektid kaitseväeteemalised. Poole kooli peal, ühel kaitseliidu õppusel nägin kaitseväe juhatajat, kes küsis, miks ma ajateenistuses ei ole. Rääkisin oma loo ära ja ütlesin, et ikkagi siiralt tahaksin tulla. Nii sain uue kutse teenistusse. 2018. aasta suvel otsustasin, et nüüd siis on aeg minna. ja 2019. aasta 3. jaanuaril sõitsingi Jõhvi poole ajateenistusse,“ meenutab ta.