MÜSTIKA | Valguslapsed – eriliste võimetega tulevikumaailma loojad 

Kolme uue ajastu lapse − valguslapse ema Adeline Virve Amaryllise sõnul ei hooma täiskasvanute generatsioon veel, kes meie alla on kehastunud. «Need tundelised ja võimekad lapsed on uue, vägeva tulevikutsivilisatsiooni loojad.»

Kui Amaryllis esimest korda lapseootele jäi, ütles tema vaimne õpetaja, selgeltnägija Kristiina Raie, et sündimas on väga kõrge võnkesagedusega ja nii-öelda uusima energiaga laps – valguslaps.

Valguslapse sünd tõi naisele kaasa kolmanda silma ülikiire aktiveerumise, täieliku auratransformatsiooni ja terve jada paranormaalseid kogemusi. Algas õpetlik valguslapsega koos kasvamise aeg, mil Amaryllis jõudis äratundmisele, et tema selle elu missioon on olla valguslastega perede toetaja-juhendaja. Tänu isiklike katsumuste läbimisele oskabki ta nüüd nõu anda murelikule emale, kes näeb kodus viirastusi või kogeb paranormaalseid nähtusi. Samuti tunneb ta ära, kas perre on sündimas indigo-, vikerkaare-, valguslaps või hoopis keegi muu – nad kõik on täiesti erinevad.