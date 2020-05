MÜSTIKA | Šamaan Anu Pahka: "Igal inimesel tuleb ette keerukaid perioode, kuid tundeid ei tohi käärima jätta – muidu tulevad haigused." 

Anu tuleb kohtumisele, seljas muljet avaldav pikk must mantel, mis on täis tipitud heegeldatud ja vilditud kärbseseeni ning pilapoe plastämblikke. Tema reibast astumist saadab ohtrate kaelaehete ja käevõrude kondikeste-kivikeste klõbin. Rohekaskollase tukaga ruuget poisipead täiendab kaks rotisaba moodi peenikest patsi. Ainult kõrge tipuga kübar puudub, et mulje nõiast oleks täielik. Anu lisab, et tal on mütsiriiulil selline täitsa olemas, väekad kärbseseened sellelgi peal.

Mõistagi püüab tema efektne kohalolek kõik pilgud, kuid naine ise ei näi neid märkavat. Tema olekus on militaarlikku rangust – kas see on seotud pikaaegse kaitseväe ohvitserikarjääriga või talle olemuslikult omane, on raske öelda. Ka Anu jutt on sõjaväelaslikult napp ja järsk ning küllap ehmatab mõne algul äragi. Kui aga pilgud kohtuvad, libiseb mulje rangusest raske siidina maha – kelmikas säde Anu silmis ütleb: «Ärge mind liiga tõsiselt ka võtke.»