Etiketi asjatundja: keha annab edasi võimsama sõnumi kui sõnad 

Jaapanlaste kehakeelest annab mõndagi välja lugeda, isegi kui keelt ei mõista. Foto: Istockphoto

Hiljuti käisin esimest korda Jaapanis. Olen mõistnud, et meie kultuuridel on palju ühist – oleme inimesed, me sööme, räägime, magame, naerame.