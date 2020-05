Lea Dali Lion: ütlen oma vanuse uhkelt välja! 

Olen terve elu arvanud, et olen ema nägu, aga viimastel aastatel aru saanud, et hoopis isa nägu. Kui väga konkreetselt uurida, siis ninast ülespoole olen ema ja ninast allapoole isa.

Ma ei oska ennast nii pealiskaudselt peeglist vaadata, et sealt vanust välja lugeda ega ole seda ka oluliseks pidanud. Enamasti ei oska ma ka teistele vanust pakkuda, sest näen inimesi vaadates peamiselt energiaid. Energiatel on piirjooned, aga vanust ei ole.

Selle küsimuse peale peaks ma nüüd peeglist uurima hakkama, kas ja kui, siis millised need seal on. Kindlasti on miimilised, aga kas need liigituvad kortsude alla? Midagi seal vast on, aga ma pole kortsude diagnoosimises tugev, seega pole neid eriti täheldanud.