MÜSTIKA | Mis saab elust pärast surma? Psühhiaater Ilmar Soomere: elu jätkumine pärast füüsilist surma astraaltasandil pole hüpotees, vaid teaduslik fakt 

Veelgi enam. Rohkem kui poole sajandi pikkune uurimistöö ei ole dr Soomere seisukohta muutnud – surm ei ole lõpp. Inimene peab Maa peale tagasi tulema, kuni tema siinsed õppetunnid on õpitud.

Ilmar Soomere tähelepanekud näitavad sedagi, et kahe elu vaheline aeg on viimase saja aasta jooksul märgatavalt lühenenud ja nüüd ei pruugi uue sünnini kuluda kümmet aastatki.