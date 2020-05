Inimesed Merle Lilje: kui ema suri, mõtlesime õega, et kes küll isale nüüd suppi keedab Siiri Rebane, ajakiri Tiiu , täna, 10:29 Jaga: M

Merle Lilje Foto: Terje Ugandi

Laulja Merle Lilje (62) arvab, et on oma positiivsuse ja energia saanud emapoolselt vanaemalt Marie Arujõelt. „Vanaema on olnud minu a ja o, minu kujundaja ja suunaja,“ ütleb Merle.