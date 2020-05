Sugulaste otsinguil naine sai kaela keerulise suhete sasipuntra 

Pärast isa surma selgus notari juures Katrini suureks jahmatuseks, et isa oli ka enne abielus olnud. „Oli nobedasti lahutanud, nii et isegi ema ei teadnud. Ema teada oli mu poolvend Peeter Heinsoo ju vallaslaps. Nüüdseks on nad kõik mulla all, alles vaid keeruline suhete sasipundar, mida olen püüdnud harutada.“