MÜSTIKA | Imed ja salaväed meie ümber: 9 looduslikku pühapaika, mida sel suvel külastada Sirje Presnal , täna, 06:00

Eestis on tuhandeid põliseid väepaiku. Neist kõige-kõige vägevamat välja valida on võimatu. Mõttetugi, sest igaüks tajub seesuguseid kohti erinevalt – pühapaikadel on pakkuda just seda, mida inimene ise on valmis vastu võtma. Selle loo üheksa looduslikku pühakohta on valitud piirkondade järgi: kolm saartel, kolm Virumaal ja kolm Lõuna-Eestis. Olgu siis suund saartele või hoopis Peipsi rannikule − kui hommikul vara alustada, jõuab ühe päevaga kolm väekohta läbi käia.