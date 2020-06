MÜSTIKA | Šamanistlik pillimeister Tõnu ja toidulausuja Terje: elus on kõik võimalik – tuleb ainult osata küsida 

Kitsalt metsateelt Vahesöödi talu õuele pöörates adun kohe, et tegemist on erilise kohaga. Kaks sammaldunud kivimürakat kummalgi pool teed on justnagu valvsad tunnimehed. Ma ei imestaks, kui soovimatu külaline nende vahelt üldse läbi ei pääsekski. Olen jõudnud maagilise realismi maailma.

Elumaja tagant paistab kõrge püstkoda ja sealsamas õue keskel laiub hiiglaslik kiviring – Tõnu on oma maadele rajanud väikese šamaaniriigi.

Vahesöödi talu sai Tõnu isa kingituseks kolhoosilt just vahetult enne Eesti iseseisvumist. «See maja siin sai ehitatud 1990ndate alguses. Toona ma neid labürinte ja spiraale siia veel ei planeerinud. Olin ikkagi põllumees, ehkki vaimsed teemad huvitasid mind juba sel ajal.»

Tõmmet paranormaalse ja seletamatu vastu on mees tundnud kogu aeg. «Poisikesest peale olen midagi otsinud. Vigala Sass oli mu naabrite sõber ja käis seal vahel külas. Kui naabrinaine rääkima hakkas, mida Sass tegi ja rääkis, tundus see maailma kõige põnevam asi üldse.