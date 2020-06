MÜSTIKA | Ufoloog Igor Volke: Eesti on maavälise üks armastatumaid sihtkohti 

On 2. märtsi pärastlõuna aastal 2020. Esimese klassi tüdruk Nora sõidab bussiga kesklinnast koju Koplisse. Ilm on ilus, päike hakkab tasakesi õhtusse laskuma. Nora tuleb bussist maha ja jalutab kodu poole. Päris kodu lähedal kougib kotist välja telefoni, et emale helistada, kui järsku märkab pea kohal midagi kummalist – taevas hõljub helitult helendav valguskera.

Nora räägib, et ehkki vastu päikest, oli kummaline kera ja seda ümbritsev sinakas-rohekas halo hästi näha. «Olin nii põnevil!» on tüdruk veel praegugi elevust täis. «Võtsin telefoni ja jooksin paremasse kohta, kus pilti teha. Jõudsin viimasel hetkel! Nägin, kuidas see järsku majade taha kadus. Kui olin teise pildi ära teinud, seda enam taevas ei olnud.»

Noral õnnestub saada tundmatust lendavast objektist kaks täiesti korralikku kaadrit.