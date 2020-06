Müstika MÜSTIKA | Kasuta jaanipäeval lihtsat maagiat ja loo endale ise tulevik! Sirje Presnal , täna, 15:38 Jaga: M

Kose jaanituli 2019 Tags: jaanituli Foto: Heiko Kruusi

Pööripäeva ajal on otseühendus universumiga avatud ja õige aeg oma soovid teele saata.Suvine pööripäev on vägev aeg – see on aeg, mil lõhnad muutuvad, värvid muutuvad … Isegi vesi kaevudes ja allikates muutub. Jaanipäeva hommikukastes püherdamine annab igavese nooruse ja allikast ammutatud veel on tervistav toime. Pööripäeva paiku korjatud taimed saavad maagiliselt ajalt topelttoime. Siin on sulle õpetused, kuidas ülima valguse pidupäeva tähistada nii, et selle väge ja energiat jaguks järgmise suveni.